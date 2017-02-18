Подростки украли ноутбук из кабинета учителя

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, воскресенье, 19 февраля , РИА Vladnews.

В ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение о краже ноутбука из кабинета учителя физкультуры в одной из школ города Нерюнгри. Материальный ущерб составил более 13000 рублей.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий подозрения о возможной причастности к краже учащихся данной школы полностью подтвердились. Ими оказались 14-летний и 15-летний подростки.

Установлено, что хищение ноутбука была совершено во время школьной перемены. Сбыть краденый ноутбук им не удалось. Похищенное изъято и возвращено в учебное заведение.

Администрации учебного заведения даны рекомендации о необходимости контроля за сохранностью имущества.

В соответствии с частью 2 ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации к уголовной ответственности за кражу привлекаются лица, достигшие 14-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».