Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы

Из здания больницы были эвакуированы 115 человек

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что в одну из местных больниц позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложении взрывных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники Госавтоинспекции, представители ФСБ и МЧС. Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания больницы были эвакуированы 115 человек. В результате осмотра здания взрывных устройств не обнаружено.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Им оказался 56-летний житель Находки. Мужчина пояснил, что сообщил о заложенных взрывных устройствах из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.