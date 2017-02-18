Из горящего дома в Приморье спасены две женщины 14:44, 18 февраля Из горящего дома в Приморье спасены две женщины
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы 14:29, 18 февраля Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
Приморская компания будет устанавливать устройства системы 13:42, 18 февраля Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Новостная лента
Февраль, 18 суббота
15:00
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
15:00
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
15:00
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:59
Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать
14:44
Из горящего дома в Приморье спасены две женщины
14:29
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
14:14
Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке
13:57
Ученые: Каждый шестой житель Земли страдает от галлюцинаций
13:42
Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
13:27
В библиотеках Владивостока вспоминают Солнце русской поэзии
13:12
Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду
12:57
Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем Фото и Видео
12:42
ГИБДД Приморья отменила выходные из-за выдачи ПТС
12:27
В Приморье зафиксировано 18 возгораний
12:11
Стало известно, как именно жестокие игры влияют на подростков
11:55
Прибывающие в порт Владивостока иностранцы получат электронные визы
11:40
Пять подпорных стен реконструируют в этом году во Владивостоке
11:25
Лисы выходят к людям на острове Русский Видео
11:04
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:00
Хабаровские живодерки признали свою вину
10:45
Лекарство от старения может появиться уже через несколько лет
10:30
Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин
10:23
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
10:12
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
10:08
Yeruslan уходит под воду Фото
09:43
Во Владивостоке сегодня без осадков
09:22
Гороскоп на 18 февраля
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:32
Афиша культурных событий Приморья с 18 по 26 февраля
08:05
Во Владивостоке сегодня состоится чемпионат по кудо
07:33
На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков
06:02
Коллективный нарциссизм грозит серьезными конфликтами, - ученый
05:05
Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы

Из здания больницы были эвакуированы 115 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение о том, что в одну из местных больниц позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заложении взрывных устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, кинологи со служебной собакой, сотрудники Госавтоинспекции, представители ФСБ и МЧС. Полицейские организовали оцепление, обеспечили охрану прилегающей территории. Из здания больницы были эвакуированы 115 человек. В результате осмотра здания взрывных устройств не обнаружено.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Им оказался 56-летний житель Находки. Мужчина пояснил, что сообщил о заложенных взрывных устройствах из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду
13:12, 18 февраля 2017 Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду

Подробности уточняются

Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем
12:57, 18 февраля 2017 Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем

Жители города уже не удивляются увиденному

В Приморье зафиксировано 18 возгораний
12:27, 18 февраля 2017 В Приморье зафиксировано 18 возгораний

Информации о пострадавших нет

В Приморье произошло серьезное ДТП
11:04, 18 февраля 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Есть пострадавшие

Хабаровские живодерки признали свою вину
11:00, 18 февраля 2017 Хабаровские живодерки признали свою вину

Девушки раскаялись в содеянном

Уже неделю пост гендиректора ХК
10:30, 18 февраля 2017 Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин

"Пост" передан Камилу Гаджиеву

Yeruslan уходит под воду
10:08, 18 февраля 2017 Yeruslan уходит под воду

Владивостокцы наблюдают за кораблем-призраком