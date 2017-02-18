Приморец поселил у себя дома 316 иностранцев

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Следователями отдела МВД России по городу Уссурийску окончено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего местного жителя в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с мая 2014 года по октябрь 2015 года житель Уссурийска осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания 316 иностранных граждан в своем доме. Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы воспользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту в следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.