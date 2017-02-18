Начало встречи в 24:00

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Адмирал» сыграет в Подольске против «Витязя», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу команды.

Отметим, что для выхода в плей-офф нашей команде необходимо не проиграть в основное время. Начало встречи в 17:00 по-московскому времени, 24:00 по местному.

В чемпионатах КХЛ соперники встречались семь раз. В активе «Адмирала» четыре победы, у «Витязя» – три. В сезоне 2013-2014 команды обменялись гостевыми успехами, в следующем чемпионате – домашними. В прошлом сезоне состоялся обмен победами за пределами основного времени: в Подольске все закончилось в овертайме, а во Владивостоке буллитами. В чемпионате нынешнем «моряки» вновь победили дома – 5:4.