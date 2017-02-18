Приморец похитил ювелирные украшения у своего соседа

Парень проник в квартиру, подобрав ключи к дверному замку

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 36-летнего жителя краевого центра о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, подобрав ключи к дверному замку. Похитив ювелирные украшения, он скрылся. В ходе оперативно - разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего соседа потерпевшего. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

Санкция за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.