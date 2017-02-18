Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем

Жители города уже не удивляются увиденному

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В распоряжение редакции РИА VladNews попало видео обычного выходного дня владивостокца.

Отметим, ранее РИА VladNews сообщало, что почти половина судна уже оказалась под водой. В популярных соцсетях появились фотографии, на которых отчетливо видно, что судно Yeruslan практически наполовину ушло под воду. Ранее агентство сообщало, что Yeruslan (флаг Камбоджа, порт регистрации Пномпень, судовладелец Claner Shipping Ltd), стоящий во льду в Амурском заливе порта Владивосток (якорная точка № 65) изменил свое положение. Зафиксировано увеличение крена до 4 градусов, а также погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма.

РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно «Еруслан», арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.