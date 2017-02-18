Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать

Новый проект ФСС

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

С 1 июля 2017 года в Приморском крае начнет действовать новый проект Фонда социального страхования РФ "Прямые выплаты", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Эксперты подчеркнули, что в настоящее время пилотный проект реализуется в 20 субъектах Российской Федерации, с 1 июля 2017 года к ним присоединиться Приморский край.

На сегодняшний день В Приморском крае около 80 000 предприятий – страхователей и более 600 000 работающих граждан. Пилотный проект "Прямые выплаты" меняет схему выплаты пособий застрахованным лицам: их выплачивает не работодатель, а ФСС. При традиционной схеме ФСС работает с организациями по зачетному принципу: пособия работникам выплачивает работодатель, а Фонд впоследствии перечисляет ему разницу между суммой страховых взносов и размером выплаченных им пособий. В пилотных регионах работодатель представляет в ФСС документы на выплату пособий. А ФСС проверяет данные и перечисляет пособие напрямую застрахованному. Первые три дня временной нетрудоспособности, как и раньше, работодатель оплачивает сам.

Важным преимуществом работы в рамках проекта, прежде всего, станет точное соблюдение сроков выплат, что особенно важно тем приморцам, чьи работодатели имеют финансовые проблемы, в том числе находятся на различных стадиях банкротства. Работники в любом случае получают пособие своевременно, без малейших задержек и в полном объеме.