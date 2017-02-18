Из горящего дома в Приморье спасены две женщины

Сейчас их здоровью ничего не угрожает

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Вечером, 17 февраля, в 22 часа 6 минут, на пульт пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступила информация о том, что в посёлке Тавричанка произошёл пожар в доме на улице Линейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Уже через 8 минут (в 22.14) брандмейстеры проводили боевое развёртывание. Проведя разведку пожарные обнаружили очаг возгорания. Открытым пламенем горела мансарда жилого помещения. В горящем помещении огнеборцы обнаружили двоих женщин. Пожарные спешно помогли хозяйке дома и её бабушке выйти на улицу.

Через 2 минуты (в 22.25) пожар был локализован, в 23.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря отважным и грамотным действиям пожарных никто не пострадал.

В причинах возгорания разберутся специалисты.