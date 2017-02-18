Из горящего дома в Приморье спасены две женщины 14:44, 18 февраля Из горящего дома в Приморье спасены две женщины
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы 14:29, 18 февраля Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
Приморская компания будет устанавливать устройства системы 13:42, 18 февраля Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
Новостная лента
Февраль, 18 суббота
15:00
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
15:00
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
15:00
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
14:59
Оплату больничного в Приморье больше не будут задерживать
14:44
Из горящего дома в Приморье спасены две женщины
14:29
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
14:14
Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке
13:57
Ученые: Каждый шестой житель Земли страдает от галлюцинаций
13:42
Приморская компания будет устанавливать устройства системы "ЭРА-ГЛОНАСС"
13:27
В библиотеках Владивостока вспоминают Солнце русской поэзии
13:12
Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду
12:57
Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем Фото и Видео
12:42
ГИБДД Приморья отменила выходные из-за выдачи ПТС
12:27
В Приморье зафиксировано 18 возгораний
12:11
Стало известно, как именно жестокие игры влияют на подростков
11:55
Прибывающие в порт Владивостока иностранцы получат электронные визы
11:40
Пять подпорных стен реконструируют в этом году во Владивостоке
11:25
Лисы выходят к людям на острове Русский Видео
11:04
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:00
Хабаровские живодерки признали свою вину
10:45
Лекарство от старения может появиться уже через несколько лет
10:30
Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин
10:23
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
10:12
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
10:08
Yeruslan уходит под воду Фото
09:43
Во Владивостоке сегодня без осадков
09:22
Гороскоп на 18 февраля
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:32
Афиша культурных событий Приморья с 18 по 26 февраля
08:05
Во Владивостоке сегодня состоится чемпионат по кудо
07:33
На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков
06:02
Коллективный нарциссизм грозит серьезными конфликтами, - ученый
05:05
Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Из горящего дома в Приморье спасены две женщины

Сейчас их здоровью ничего не угрожает
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Вечером, 17 февраля, в 22 часа 6 минут, на пульт пожарной охраны Надеждинского муниципального района поступила информация о том, что в посёлке Тавричанка произошёл пожар в доме на улице Линейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Уже через 8 минут (в 22.14) брандмейстеры проводили боевое развёртывание. Проведя разведку пожарные обнаружили очаг возгорания. Открытым пламенем горела мансарда жилого помещения. В горящем помещении огнеборцы обнаружили двоих женщин. Пожарные спешно помогли хозяйке дома и её бабушке выйти на улицу.

Через 2 минуты (в 22.25) пожар был локализован, в 23.27 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря отважным и грамотным действиям пожарных никто не пострадал.

В причинах возгорания разберутся специалисты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы
14:29, 18 февраля 2017 Приморец-хулиган 56 лет решил подшутить над сотрудниками и посетителями больницы

Из здания больницы были эвакуированы 115 человек

Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду
13:12, 18 февраля 2017 Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду

Подробности уточняются

Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем
12:57, 18 февраля 2017 Тонущий Yeruslan стал для владивостокцев обыденным пейзажем

Жители города уже не удивляются увиденному

В Приморье зафиксировано 18 возгораний
12:27, 18 февраля 2017 В Приморье зафиксировано 18 возгораний

Информации о пострадавших нет

В Приморье произошло серьезное ДТП
11:04, 18 февраля 2017 В Приморье произошло серьезное ДТП

Есть пострадавшие

Хабаровские живодерки признали свою вину
11:00, 18 февраля 2017 Хабаровские живодерки признали свою вину

Девушки раскаялись в содеянном

Уже неделю пост гендиректора ХК
10:30, 18 февраля 2017 Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин

"Пост" передан Камилу Гаджиеву