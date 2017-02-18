На площади Владивостока развернется ярмарка

Приобрести продукты можно будет с 9.00 до 17.00.

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Продовольственная ярмарка развернётся на привокзальной площади во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. На ярмарке будут представлен широкий ассортимент продукции.

Завтра приморцы смогут приобрести сельскохозяйственную, мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты. Ярмарка будет работать завтра, 19 февраля, с 9.00 до 17.00.

Отметим, ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.