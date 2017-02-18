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Ученые: Каждый шестой житель Земли страдает от галлюцинаций

Шокирующий факт
Фото: pixabay.com/PD Фото: pixabay.com/PD
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Исследователям удалось выяснить, что людей, страдающих от галлюцинаций, гораздо больше, чем известно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. От галлюцинаций страдает почти что каждый двадцатый человек на Земле.

Более семи тысяч людей старше 16 лет приняли участие в эксперименте. Примечательно, что некоторые из них страдали расстройством психики. Удалось выяснить, что от галлюцинаций страдает 4,3% населения — вне зависимости от состояния психического здоровья. среди тех, кто страдает от депрессии, галлюцинации испытывали 12,6%, а среди участников эксперимента с пограничным расстройством личности — почти 14%. 

Авторы исследования отмечают, что галлюцинации не выглядат так, как о них привыкли думать. Они призывают тех, кто от них страдает, не считать себя сумасшедшими, поскольку зачастую видения никак не связаны с состоянием психики.

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