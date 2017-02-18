Прибывающие в порт Владивостока иностранцы получат электронные визы

Визовый порядок упрощен

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Госдума РФ приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

В соответствии с документом, электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Для получения визы необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте. В течение четырех дней заявление будет рассмотрено. В случае положительного ответа иностранные граждане смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Виза будет проставлена на границе.

В связи с тем, что в эксплуатация ввелась электронная виза, главы дальневосточных регионов теперь ожидают увеличения турпотока и роста деловой активности.

Отметим, ранее РИА VladNews сообщало, что Приморский край направил в Минвостокразвития предложение включить Свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную игорную зону в число пилотных территорий для введения режима беспошлинной торговли и режима Tax free. Предложение направленно на повышение конкурентоспособности туристической отрасли региона и касается также открытия магазинов беспошлинной торговли.

