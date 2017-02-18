Лисы выходят к людям на острове Русский

Хищницы ищут еду

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Рыжие хищницы не стесняются просить у людей еду, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Лисы вновь были замечены на острове Русский в районе мыса Тобизина. Судя по всему, животное находилось в поисках пропитания, когда ее заметили владивостокцы, приехавшие полюбоваться зимней красотой природы. Заметив людей, лиса не стала убегать,а наоборот - проявила интерес к отдыхающим. Также хищница отзывалась на причмокивания губами, на звук которых идут обычно собаки. Лисица поняла, что люди не представляют для нее никакой опасности и приблизилась к ним. Парень и девушка покормили лису сосисками, которые она с радостью приняла. немногим позже ще двое молодых людей подкинули хищнице курицу.

Пока люди находились на мысе, лиса 10 раз уходила и возвращалась за новой порцией еды. Однако животное оказалось разборчивым: от хлеба рыжая красавица отказалась.