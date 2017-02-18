Лисы выходят к людям на острове Русский 11:25, 18 февраля Лисы выходят к людям на острове Русский (Видео)
В Приморье Toyota Cresta намоталась на столб 11:04, 18 февраля В Приморье Toyota Cresta намоталась на столб (Фото)
Уже неделю пост гендиректора ХК 10:30, 18 февраля Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин
Новостная лента
Февраль, 18 суббота
11:27
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
11:27
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
11:27
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
11:25
Лисы выходят к людям на острове Русский Видео
11:04
В Приморье Toyota Cresta намоталась на столб Фото
11:00
Хабаровские живодерки признали свою вину
10:45
Лекарство от старения может появиться уже через несколько лет
10:30
Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин
10:23
Московский авиарейс задерживают в аэропорту Владивостока
10:12
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
10:08
Yeruslan уходит под воду Фото
09:43
Во Владивостоке сегодня без осадков
09:22
Гороскоп на 18 февраля
09:02
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:32
Афиша культурных событий Приморья с 18 по 26 февраля
08:05
Во Владивостоке сегодня состоится чемпионат по кудо
07:33
На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков
06:02
Коллективный нарциссизм грозит серьезными конфликтами, - ученый
05:05
Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку
04:27
Стало известно, на какую страну может упасть астероид
03:02
Гарвардский ученый: Мамонтов можно будет "воскресить" через несколько лет
02:18
Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление
01:14
Распитие алкоголя завершилось убийством
00:07
В роддоме жительница Китая пыталась съесть своего ребенка
Февраль, 17 пятница
23:54
Ученые: Невыспавшиеся судьи "опасны" для подсудимых
22:26
В Приморье осужден чиновник
21:01
В Кавалерово обсудили заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:07
Школьники Владивостока участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта Фото
19:38
Ученые предрекают скорую природную катастрофу в США
18:13
Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ
17:57
Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска
17:49
В хинкали-баттл победили вкус и любопытство Фото
17:45
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье Toyota Cresta намоталась на столб

Пострадал водитель
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьёзная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился сегодня ночью в городе Артеме, в районе улицы Кирова. По неизвестным пока причинам автомобилист не справился с управлением своего авто марки Toyota Cresta и на всей скорости протаранил столб. От удара машина словно намоталась вокруг преграды. Это дало лишний раз задуматься о состоянии авто. Многие уже успели предположить, что транспортное средство является так называемым "распилом", эксплуатация которого запрещена во избежание серьезных последствий ДТП. Также стоит отметить беспечность водителя, который не удосужился "переобуть" свой авто в зимнюю резину,а продолжал эксплуатировать летнюю. Возможно это и повлияло на неблагоприятный исход вечерней прогулки на ТС. 

Пострадал и сам водитель автомобиля. Самостоятельно покинуть салон покареженного авто парень, находящийся в бессознательном состоянии, не смог. После того, как удалось вытащить его из транспортного средства,  вместе с сотрудниками скорой помощи он отправился в ближайшую больницу. Транспорт же покинуть самостоятельно место аварии теперь вряд ли сможет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Хабаровские живодерки признали свою вину
11:00, 18 февраля 2017 Хабаровские живодерки признали свою вину

Девушки раскаялись в содеянном

Уже неделю пост гендиректора ХК
10:30, 18 февраля 2017 Уже неделю пост гендиректора ХК "Адмирал" занимает не Митькин

"Пост" передан Камилу Гаджиеву

Yeruslan уходит под воду
10:08, 18 февраля 2017 Yeruslan уходит под воду

Владивостокцы наблюдают за кораблем-призраком

На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков
07:33, 18 февраля 2017 На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков

​Людей доставили на берег на борту вертолета

Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку
05:05, 18 февраля 2017 Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку

В ходе следствия обвиняемый раскаялся

Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление
02:18, 18 февраля 2017 Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление

Назначено наказание в виде лишения свободы

В Приморье осужден чиновник
22:26, 17 февраля 2017 В Приморье осужден чиновник

Он проведет 2 года в колонии из-за махинаций с землей