В Приморье Toyota Cresta намоталась на столб

Пострадал водитель

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьёзная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился сегодня ночью в городе Артеме, в районе улицы Кирова. По неизвестным пока причинам автомобилист не справился с управлением своего авто марки Toyota Cresta и на всей скорости протаранил столб. От удара машина словно намоталась вокруг преграды. Это дало лишний раз задуматься о состоянии авто. Многие уже успели предположить, что транспортное средство является так называемым "распилом", эксплуатация которого запрещена во избежание серьезных последствий ДТП. Также стоит отметить беспечность водителя, который не удосужился "переобуть" свой авто в зимнюю резину,а продолжал эксплуатировать летнюю. Возможно это и повлияло на неблагоприятный исход вечерней прогулки на ТС.

Пострадал и сам водитель автомобиля. Самостоятельно покинуть салон покареженного авто парень, находящийся в бессознательном состоянии, не смог. После того, как удалось вытащить его из транспортного средства, вместе с сотрудниками скорой помощи он отправился в ближайшую больницу. Транспорт же покинуть самостоятельно место аварии теперь вряд ли сможет.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.