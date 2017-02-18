Хабаровские живодерки признали свою вину

Девушки раскаялись в содеянном

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Девушки, обвиняемые в жестоких истязаниях и убийствах кошек и собак в Хабаровске, полностью признали свою вину в ходе расследования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Признательные показания хабаровские живодерки дали дали после предъявления обвинения в окончательной редакции. Также девушки раскаялись в содеянном.

Проведенная в Хабаровске комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что девушки не страдают и не страдали ранее каким-либо психическим расстройством, слабоумием или другим болезненным состоянием психики. В действиях обеих фигуранток дела о жестоком обращении с животными имеются признаки садистских методов, жестокости и агрессии. Они в полной мере осознавали фактический характер и общественную опасность происходящего. Уголовное дело хабаровских живодерок направлено в суд. Девушек обвиняют в жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), а также в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, две несовершеннолетние фигурантки дела летом, 2016 года, в Хабаровске издевались над животными и убивали их. Их жертвами стали птицы, кошки и собаки, всего не менее 15 представителей животного мира. Факты насилия над животными вызвали широкий резонанс в обществе. По всей стране и во Владивостоке проходили акции в поддержку животных и с требованием посадить этих жестоких жительниц Хабаровска.