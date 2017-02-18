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Общество

Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 февраля, на Владивостокском автовокзале отменены 6 междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

В частности, отменен следующий рейс:

522 Владивосток - Покровка 13:30

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