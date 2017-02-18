Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 18 февраля, на Владивостокском автовокзале отменены 6 междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
В частности, отменен следующий рейс:
522 Владивосток - Покровка 13:30
Сегодня, 18 февраля, на Владивостокском автовокзале отменены 6 междугородних автобусных рейса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
В частности, отменен следующий рейс:
522 Владивосток - Покровка 13:30
Погода на 18 февраля
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