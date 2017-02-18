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Лекарство от старения может появиться уже через несколько лет

Ученые разработали уникальный метод
Фото: http://sm-expo.ru/ Фото: http://sm-expo.ru/
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из России разработали вещество, которое способдно замедлить ход старения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Эксперименты проводились на лабораторных модифицированных мышах, которые старели так быстро, что не успевали дожить и до года. Мышей разделили на две группы: одной давали обычную воду, а второй - с содержанием антиоксиданта SkQ1. У грызунов второй группы процесс старения замедлился на 45 суток, что составило 15%. 

Сейчас это вещество - SkQ1 - проходит клиническое исследование. По мнению ученых, уже через 2 или 3 года лекарство от старения появится на полках аптек. 

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