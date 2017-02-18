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Общество

Во Владивостоке сегодня без осадков

Погода на 18 февраля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -2...-13 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -7...-9°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -4...-6 °C.

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