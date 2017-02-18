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Гороскоп на 18 февраля

Главное – не зевать!
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Звезды гороскопа готовы открыть для вас широкие перспективы и предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях, сообщает 1001 Гороскоп. Главное – не зевать! Особенно удачным день будет для организаторов всех мастей, а также для тех, чей успех зависит от сегодняшних переговоров. В этот день главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного. Воспользуйтесь этим расположением звезд, чтобы реализовать свои задумки!

Гороскоп склоняет Овна манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Овен будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Овен может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.

Телец имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет его к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Телец будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Телец начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Ситуация может потребовать от Близнецов поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Близнецы и сами будут настроены альтруистически, так что даже если к ним не обратятся за помощью, они способны сами ее предложить. День наделяет Близнецов желанием заботиться, защищать и опекать, делая их отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви завтра забота Близнецов может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Рак будет не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Рака уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Раку будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Звезды гороскопа советуют Льву посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Льва ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Лев получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Лев не мог решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

День наделяет Деву немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, она этого и не почувствует, но достаточно ей выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Деве уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

День обещает порадовать Весов приятными сюрпризами. Во всем, за что бы они ни взялись, удача обещает быть на их стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует их хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Весам достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

В Скорпионе проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Скорпиону без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют Скорпиону смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Стрельцу необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Стрельцом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Стрелец своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.

Козерог будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Козерог будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Козерогу с огромным с трудом.

Гороскоп предвещает Водолею неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Водолея будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Водолея будет трудно.

Общение и информация необходимы Рыбам как воздух! Чем больше вокруг них людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Рыбы со всеми найдут общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Рыб есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет их сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».

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