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Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 18 и 19 февраля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

18 февраля в 11 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

18 февраля в 12 часов - «Общаемся на английском»: встреча с директором фонда «Руки помощи» Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55, тел.: 222-35-73). Вход свободный.

18 февраля в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42; тел.: 236-71-00). Вход свободный.

18 февраля в 13:30 – проектная сессия «Видение Владивостока» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

18 февраля в 14 часов – мероприятие «Добрая азбука: тайны русского языка» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

18 февраля в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281; тел.: 227-34-35). Вход свободный.

18 февраля в 15 часов – мероприятие «Защитникам Отечества посвящается» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

18 февраля в 16 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96); библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

19 февраля в 11 часов – урок китайского языка для ребят 7-12 лет в библиотеке им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48; тел.:236-13-70). Вход свободный.

19 февраля в 11 часов – работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке №20 (пр. 100 лет Владивостока, 128-а; тел.: 231-69-99). Вход свободный.

19 февраля в 12 часов – работа творческой мастерской «Школа маленького затейника» в библиотеке №3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

19 февраля в 12 часов – проектная сессия «Видение Владивостока» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

19 февраля в 14 часов – лекция о культуре комиксов во Франции, интерактивное занятие «Как написать сценарий для комикса» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская,55; тел.: 222-35-73). Вход свободный.

19 февраля в 14 часов – час фантазии и юмора «Привет из Солнечного города!» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78; тел.: 232-55-96). Вход свободный.

19 февраля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205; тел.: 226-91-44). Вход свободный.

19 февраля в 15 часов – игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке №5 (ул. Леонова, 21; тел.: 245-54-99).Вход свободный.

18 февраля в 10 часов – во Владивостоке (улица Русская, 73б, строение 12) пройдут соревнования по военно-тактической игре «Лазертаг» среди команд патриотических клубов Приморского края. Вход свободный.

18 февраля в 10 часов - на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится чемпионат Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города. Вход свободный

18 февраля в 11 часов – в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет чемпионат Владивостока по джиу-джитсу. Турнир приурочен к предстоящему празднику - Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано Евро-Азиатской федерацией джиу-джитсу при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.

19 февраля в 11.45 - на замершей акватории бухты Новик острова Русский состоится ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017». Мероприятие пройдет при поддержке администрации Владивостока. Вход для зрителей свободный.

19 февраля в 15.30 - во Владивостоке в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) стартуют соревнования на Кубок города по классическим шахматам. Их организует общественная организация «Шахматная федерация г. Владивостока» при поддержке администрации города. Вход свободный.

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