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Спорт

Во Владивостоке сегодня состоится чемпионат по кудо

Программа соревнований
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня на базе муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Бастион» (ул. Никифорова, 43) состоится чемпионат Владивостока по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие организовано федерацией кудо краевой столицы при поддержке администрации города.

В соревнованиях примут участие спортсмены 16 и 17 лет, а с 18 лет и старше только те кудоисты, которые имеют аттестацию до 7 кю включительно (уровень спортивного мастерства в кудо). Спортсмены, ранее занимавшие призовые места на соревнованиях любого уровня, к участию не допускаются.

Соревнование проводится по олимпийской системе с выбыванием проигравшего. Разрешены удары руками, ногами, головой. Чемпионаты по кудо проходят в большинстве случаев зрелищно и собирают большое количество болельщиков. Приглашаются все желающие поддержать спортсменов, вход свободный.

Программа соревнований:

  • 09:00 - регистрация участников;
  • 10:00 - торжественное открытие;
  • 10:30 - начало предварительных поединков;
  • 13:00 - финальные поединки;
  • 15:00 - награждение победителей и призеров;
  • 15:30 - закрытие соревнований.
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