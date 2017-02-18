Очередной выездной семинар школы «Управдом» состоялся во Владивостоке

Очередной урок, который проходил 16 февраля

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжают проходить выездные семинары школы «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Очередной урок, который проходил 16 февраля в Первомайском районе на базе школы №33, был посвящен вопросу платы за общедомовые нужды (ОДН). Обсуждение актуальной бытовой темы собрало полный зал слушателей.

Докладчиком мероприятия выступил Игорь Курсаков, главный специалист информационного отдела МКУ «Учётно-регистрационный центр Владивостока», член некоммерческого партнерства «Домовой контроль». По его словам, целью этих семинаров является информирование горожан о новом порядке начисления ОДН, так как у людей возникает очень много вопросов по оплате этих начислений.

Так, на семинаре объяснили, что по новому законодательству с 1 января 2017 года плату на общедомовые нужды за холодную и горячую воду, а также электричество, начисляют не ресурсоснабжающие организации, как это было раньше, а управляющие компании или ТСЖ. Cтрока ОДН теперь включена в квитанцию за содержание жилого помещения. При этом Жилищным кодексом на сегодняшний день управляющим организациям дано право выставлять жителям платеж за ОДН не по общедомовым приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг на ОДН.

На сегодняшний день действует норматив, установленный администрацией Приморского края по состоянию на 1 ноября 2016 года (норматив зависит от типа дома). По словам Игоря Курсакова, в срок до 1 июня 2017 года Департамент по тарифам администрации Приморского края должен утвердить новые нормативы на ОДН.

Однако по мнению экспертов, начисление платы за общедомовые нужды должно обязательно учитывать показания общедомовых приборов учета, если таковые установлены.

По окончании выездного семинара школы «Управдом» все желающие смогли задать вопросы по обсуждаемой теме.

Узнать тонкости расчетов за ОДН (общедомовые нужды) горожане смогут на бесплатных выездных семинарах школы «Управдом»: