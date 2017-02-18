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Мужчина, пытаясь избежать автоаварии, наехал на пятерых пешеходов

Один из них - 12-летний ребенок- погиб на месте
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 28-летнего жителя г. Якутска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Якутии.

Следствием и судом установлено, что в городе Якутске водитель автомашины Toyota Grand Hiace допустил проезд перекрестка улиц П.Алексеева - Пояркова на высокой скорости на запрещающий сигнал светофора.

Пытаясь избежать столкновения со встречной автомашиной, завершающей маневр поворота, водитель выехал на тротуар, где совершил наезд на пятерых пешеходов, стоящих на автобусной остановке.

В результате дорожного происшествия смертельную травму получил 12-летний ребенок, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две женщины 20 лет и 31 года, а также двое мужчин 26 и 30 лет были доставлены в медицинские учреждения для оказания первой помощи.

Следственными органами проведен большой объем следственных действий, а также ряд сложных экспертных исследований, которые легли в основу обвинительного приговора. Экспертиза показала, что скорость транспортного средства в момент ДТП составила 88,64 км/ч.

Приговором Якутского городского суда от 16 февраля 2017 года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд постановил выплатить родителям погибшего мальчика компенсацию морального вреда в сумме 2 миллионов 500 тысяч рублей.

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