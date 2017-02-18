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Стало известно, как именно жестокие игры влияют на подростков

Люди совершенствуются в том, что практикуют...
Фото: DOOM Фото: DOOM
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Новые исследования показывают, что жестокие компьютерные игры активируют агрессивное поведение у детей. Исследование 136 детей младшего школьного возраста показало, что игра в насильственные видео игры привела к более агрессивным мыслям и к более высоким уровням кортизола по сравнению с ненасильственными видеоиграми. У тех, кто играл в жестокие видеоигры, также увеличилось возбуждение в сердечно-сосудистой системе - но только среди мальчиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior. PsyPost спросил автора исследования, Дугласа А. Джентиле из Iowa State University о результатах исследования:

PsyPost: Почему вы были заинтересованы в этой теме?

Джентиле: Так много всего происходит, когда мы включаемся в некоторые виды поведения "внутри черного ящика", и мы, как правило, не замечаем наших собственных реакций. Например, люди обычно считают, что реклама не влияет на них, но это явно неверно. Верно то, что мы не можем видеть, когда и как это происходит. Точно так же мы не хотели верить, что жестокие игры могут оказать влияние на наши агрессивные тенденции. Это исследование было способом заглянуть в черный ящик. Если жестокие игры вызывают агрессию, мы можем увидеть жестокую стресс-реакцию гормонов.

Что средний человек должен вынести из вашего исследования?

Игры влияют на нас, как положительно, так и отрицательно, но, как правило, мы не состоянии контролировать или остановить то, что происходить внутри нас. Интуитивно мы знаем это, потому что если игра действительно не влияет на нас, мы называем ее «скучной». Средства массовой информации часто склонны упрощать такие типы исследований о вреде компьютерных игр, чтобы предположить, что исследователи утверждают: жестокие игры заставляют делать людей жестокие вещи. Это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что с течением времени мы становимся лучше в том, что практикуем, и если мы практикуем агрессивный ответ на провокации в играх, это может привести к недоброжелательной реакции на провокации в реальном мире.

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