На Сахалине спасли дрейфовавших на льдине в море рыбаков

​Людей доставили на берег на борту вертолета

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В 15.40 по сахалинскому времени, 17 февраля спасательная операция по снятию с припая рыбаков-любителей в заливе Мордвинова успешно завершилась, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, 7 человек благополучно доставлены на берег на борту вертолета. Никто не пострадал, медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Остальные рыбаки выбрались на берег самостоятельно через неразрушенные участки припая.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в заливе Мордвинова в районе села Охотское на отошедшей от берега части припая остались рыбаки-любители (по предварительной информации – восемь человек).