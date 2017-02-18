Коллективный нарциссизм грозит серьезными конфликтами, - ученый

Межгрупповые конфликты неминуемо обостряются

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Новое исследование, опубликованное в European Journal of Personality показывает, как коллективный нарциссизм может привести к обострению межгрупповых конфликтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Изучение 1 596 людей из Турции, Португалии и Польши показало, что коллективный нарциссизм (вера в преувеличенное величие своей группы) приводит к гиперчувствительности к оскорблениям наряду с карательной враждебностью.

PsyPost спросил автора исследования, Агнешку Голец де Завала из Университета Лондона о результатах исследования:

PsyPost: Почему вы были заинтересованы в этой теме?

Де Завала: Интерес в этой теме был вызван тем наблюдением, что люди могут быть чрезмерно самолюбивыми в своих группах. Нарциссам часто свойственно высокое самолюбие, у них существуют нереалистичные представления о собственном величии и они требуют восхищения со стороны других. Коллективные самовлюбленные люди имеют нереалистичные представления о величии той или иной группы и они думают, что группа должна получать привилегированное положение от других. Эти две формы нарциссизма не обязательно связаны между собой. Люди могут быть коллективными самовлюбленными в различных группах, даже таких приземленных, как группа «студентов одного университета». Но есть такие группы, как нации или политические партии, в которых особенно часто возникает коллективный нарциссизм.

Мы решили изучить коллективный нарциссизм, поскольку он имеет весьма пагубные последствия для межгрупповых отношений. Хорошим примером коллективных нарциссических убеждений является «Письмо в Америку» Усамы бен Ладена. В письме выражается убеждение, что существует группа, которая превосходит другие. Она имеет право доминировать и руководить другими группами или наказывать их, если те не правильно распознают руководство и величие группы.

Мы видим коллективный нарциссизм как деструктивное явление, и мы заинтересованы в продвижении нашего понимания его последствий.

Что средний человек должен вынести из вашего исследования?

Пожалуй, самое важное послание наших исследований состоит в том, что, когда речь заходит об их группе, коллективные нарциссы не имеют никакого чувства юмора и сострадания. Они чувствуют себя оскорбленными действиями и ситуациями, выходящими за общее определение оскорбления. Турецкие коллективные самовлюбленные чувствовали себя униженными от ожидания быть принятым в Евросоюз. Польские коллективные самовлюбленные обиделись на исторический фильм и шутки о польском правительстве. Португальские коллективные самовлюбленные чувствовали себя оскорбленными, потому что им сказали, что Германия живет лучше, чем Португалия. Коллективные самовлюбленные показали желание враждебной мести в ответ на эти «оскорбления». Эти результаты согласуются с нашими предыдущими выводами, что коллективные самовлюбленные могут принять ответные меры в ответ на угрозу в отношении их групп.