Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку

В ходе следствия обвиняемый раскаялся

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый двигался на своей личной автомашине по территории города Николаевска-на-Амуре. Сотрудники ДПС остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Мужчина сообщил, что он лишен до 2019 года водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Нарушитель был доставлен в отделение полиции. Мужчина предложил полицейским не привлекать его к уголовной ответственности, а взамен предложил деньги. Полицейские предупредили водителя о незаконности его действий. Несмотря на это, обвиняемый передал начальнику районного отдела полиции 10 тысяч рублей, а затем 2 тысячи рублей одному из инспекторов.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.