Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан 21:47, 17 февраля Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт 17:45, 17 февраля Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
Во Владивостоке установлен температурный рекорд 17:12, 17 февраля Во Владивостоке установлен температурный рекорд
Новостная лента
Февраль, 18 суббота
05:22
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
05:22
Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
05:22
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
05:05
Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку
04:27
Стало известно, на какую страну может упасть астероид
03:02
Гарвардский ученый: Мамонтов можно будет "воскресить" через несколько лет
02:18
Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление
01:14
Распитие алкоголя завершилось убийством
00:07
В роддоме жительница Китая пыталась съесть своего ребенка
Февраль, 17 пятница
23:54
Ученые: Невыспавшиеся судьи "опасны" для подсудимых
22:26
В Приморье осужден чиновник
21:01
В Кавалерово обсудили заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:07
Школьники Владивостока участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта Фото
19:38
Ученые предрекают скорую природную катастрофу в США
18:13
Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ
17:57
Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска
17:49
В хинкали-баттл победили вкус и любопытство Фото
17:45
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
17:34
Подростков Владивостока научат вести бизнес
17:29
Стресс делает людей более властными, - ученые
17:23
Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой
17:15
Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву Видео
17:12
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
17:01
На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР - "Рыбохозяйственная"
16:49
Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍
16:37
"Волшебный пендель": 70% красивого тела зависит от того, что мы едим Эксклюзив
16:17
Внешность человека не влияет на его зарплату, - ученые
16:04
Попытка вывоза зерна по "липовой" декларации пресечена в Приморье
15:52
Поддержанные авто теперь можно оформить без установки "Эра-ГЛОНАСС"
15:42
Владимир Путин: Необходимо укреплять границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике
15:33
Автоугонщик задержан в Приморье
15:32
Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок города по классическим шахматам
15:18
Спортсменка из Владивостока стала Чемпионкой мира по буерному спорту
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Мужчина пытался дать сотрудникам полиции взятку

В ходе следствия обвиняемый раскаялся
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый двигался на своей личной автомашине по территории города Николаевска-на-Амуре. Сотрудники ДПС остановили машину и попросили водителя предъявить документы. Мужчина сообщил, что он лишен до 2019 года водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Нарушитель был доставлен в отделение полиции. Мужчина предложил полицейским не привлекать его к уголовной ответственности, а взамен предложил деньги. Полицейские предупредили водителя о незаконности его действий. Несмотря на это, обвиняемый передал начальнику районного отдела полиции 10 тысяч рублей, а затем 2 тысячи рублей одному из инспекторов.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление
02:18, 18 февраля 2017 Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление

Назначено наказание в виде лишения свободы

В Приморье осужден чиновник
22:26, 17 февраля 2017 В Приморье осужден чиновник

Он проведет 2 года в колонии из-за махинаций с землей

Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан
21:47, 17 февраля 2017 Политтехнолог губернатора Приморья Илья Митькин-Спокойнов задержан

Сейчас его везут во Владивосток

Попытка вывоза зерна по
16:04, 17 февраля 2017 Попытка вывоза зерна по "липовой" декларации пресечена в Приморье

Документы отправлены на Алтай для разбирательства с отправителями груза

Автоугонщик задержан в Приморье
15:33, 17 февраля 2017 Автоугонщик задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Иностранца поймали за рулем битком набитого лососем микроавтобуса
15:01, 17 февраля 2017 Иностранца поймали за рулем битком набитого лососем микроавтобуса

Автомобиль был остановлен на трассе Хабаровск-Владивосток патрулем ДПС

Для нового суда
14:21, 17 февраля 2017 Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей

Заседание отложено на 15 марта