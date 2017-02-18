Сотрудник полиции застрелил мужчину, совершившего преступление

Назначено наказание в виде лишения свободы

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора сотруднику отдела вневедомственной охраны. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Амурской области.

Как установлено следствием и судом, в вечернее время в одном из кафе города Благовещенска между посетителями произошла драка, в связи с чем администратором кафе была нажата кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Во время разбирательства с участниками конфликта на площадке возле кафе к ним подошла группа молодых людей, один из которых, 27-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес в присутствии стражей порядка один удар кулаком по лицу одного из мужчин, в отношении которого производилось разбирательство. Один из полицейских попытался пресечь противоправные действия молодого человека, однако в ответ последний нанес удар рукой в область груди сотрудника полиции, от чего последний упал на землю, и стал отходить в сторону проезжей части. Второй сотрудник полиции начал преследование указанного гражданина – произведя несколько предупредительных выстрелов в воздух из имеющегося при себе табельного оружия и видя, что мужчина пытается скрыться, убегая в сторону расположенных неподалеку гаражей, произвел выстрел в левую заднебоковую поверхность туловища убегавшего, причинив одиночное сквозное огнестрельное пулевое ранение поясничной области и живота с входной огнестрельной раной на коже поясничной области слева и выходной раной на коже передней брюшной стенки справа. В результате полученного ранения мужчина скончался через непродолжительное время в Амурской областной больнице.

Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении.