Стало известно, на какую страну может упасть астероид

Если небесный объект не пролетит мимо Земли, последствия оптимизма не вызовут

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

В данный момент времени человечество находится в томительном ожидании, поскольку рядом с Землей пролетает астероид, который может упасть на нашу планету. Таинственный и опасный астероид, пролетающий около Земли на очень близком расстоянии, может воплотить в жизнь сценарий знаменитого фильма «Армагеддон». Космический объект, размеры которого колеблются в пределах 0,5-1 км, может уже сегодня достичь поверхности нашей с вами планеты.

Ученые из NASA сообщают, что заметить данный астероид им удалось еще год назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Он вылетел из района системы Нибиру. Согласно расчетам специалистов орбита астероида и Земли сойдутся в одной точке уже в скором времени – произойти это может с 16-24 февраля.

В NASA сообщили, что космический объект может пролететь мимо нашей планеты или же упасть на Землю. В случае реализации последнего сценария, согласно предварительным расчетам, местом падения астероида станет Великобритания.

Также ученые предрекают, что есть большой шанс падения космического тела в воды Атлантического океана, но этот сценарий также сложно отнести к оптимистичным. Падение такого большего тела в воду поднимет небывалых размеров волну, которая будет способна уничтожить прибрежные города Африки, Европы, Северной и Южной Америки.