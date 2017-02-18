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Распитие алкоголя завершилось убийством

Уголовное дело направлено в суд
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Следственным отделом по городу Невельск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Сахалинской области.

Данное уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир дома № 87 по ул. Школьной г. Невельска тела 55-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым пришли в гости к потерпевшему. Последний дал гостям деньги и попросил купить спиртные напитки. Во время распития спиртного хозяин квартиры вышел из комнаты и, вернувшись с топором в руках, замахнулся им над головой обвиняемого с целью ударить его по голове. Второй гость, увидев намерения хозяина квартиры, поймал руки мужчины, чем смягчил нанесенный удар топором, от которого обвиняемый получил телесное повреждение в виде рассечения лба. Из-за причинения ему телесного повреждения, обвиняемый подошел к обидчику и с силой толкнул его, от чего тот, падая, задев мебельную стенку, разбив стекло, упал на пол. После этого обвиняемый со значительной силой стал наносить, лежащему на полу потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Увидев, что хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни, гости покинули квартиру.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия в результате острой дыхательной недостаточности, вызванной множественными переломами ребер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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