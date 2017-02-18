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Общество

Гарвардский ученый: Мамонтов можно будет "воскресить" через несколько лет

Но скорее это животное корректнее будет называть «слоном с признаками мамонта»
Фото: Naked Science Фото: Naked Science
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Последние мамонты погибли 4000 лет назад, но через пару лет они могут появиться снова: американские генетики готовятся к воскрешению вымерших великанов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Гарвардский биолог Джордж Чёрч (George Church) занимается проблемой воскрешения вымерших видов уже не одно десятилетие – и еще несколько лет назад заявил о принципиальной возможности возвращения к жизни шерстистых мамонтов. Исчезли они не так давно, в вечной мерзлоте сохранилось достаточно содержащих ДНК останков.

Их анализ и сравнение с геномом близких современных родственников, слонов, позволяет ученым выделить гены, отвечающие за характерные особенности мамонтов: густую длинную шерсть, мощные жировые отложения, подходящий для жизни на холоде состав крови и т. п. С учетом этого сегодня возможно подготовить ГМ-зародыши, которые затем останется лишь вырастить.

В докладе, с которым Чёрч выступает на ежегодной встрече Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Бостоне, ученый сообщит о текущем состоянии дел с проектом Woolly Mammoth Revival, который реализуется его командой с 2015 г. В интервью для The Guardian Чёрч признался, что такое животное будет корректнее называть «слоном с признаками мамонта», нежели «настоящим» шерстистым великаном.

За годы работы его команде удалось найти и внести в хромосомы азиатских слонов 45 генов мамонта, которые были выделены из ДНК, сохранившейся в вечной мерзлоте. «Мы уже знаем, как получить нужные уменьшенные уши, подкожный жир, шерсть и кровь», – сказал Чёрч. Однако получить первый полноценный экспериментальный эмбрион ученые планируют лишь теперь с использованием ГМ-технологии CRISPR/Cas9.

Модифицирована будет ДНК фибробласта, клетки кожи слона, после чего из нее должно быть извлечено ядро и помещено в яйцеклетку, из которой предварительно удалено собственное ядро вместе с хромосомами. Интересно, что для выращивания яйцеклетки и развития эмбриона слоних использовать не планируется, вся процедура должна быть проделана ex vivo, с помощью установки «искусственной матки».

Сам Чёрч связывает это решение с нежеланием подвергать опасности жизнь животного, тем более относящегося к угрожаемым видам. Однако некоторые эксперты высказывают сомнение в эффективности такого подхода. Технологии клонирования млекопитающих сегодня достаточно надежны, однако обычно зародыши пересаживаются в матку живой самки, и до сих пор нет ни одного примера клонирования в «искусственной матке» – возможно, Чёрчу стоило бы «потренироваться на кошках», прежде чем переходить к мамонтам.

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