Афиша культурных событий Приморья с 18 по 26 февраля

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «Заповедное ожерелье Амура», подготовленная WWF России. На ней будут представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Новая выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева». В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 — со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

Услуга «Полосатое путешествие» с музейным рюкзачком.

Акция «Случайная открытка».

18 февраля в 12.00 и 15.00 – интерактивная программа «Я – археолог». Детям от7 лет. Это увлекательное путешествие в таинственный мир древностей. Под руководством сотрудника музея участники занятия в игровой форме смогут познакомиться с основами археологии и принять участие в импровизированных раскопках с заполнением полевого дневника.

В 14.00 и 17.00 – Обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

В 15.00 – экскурсия-квест «Повелители времени». Маршрут проходит по всем постоянным экспозициям, посвящённым истории, культуре города и края. В каждом из залов участникам предстоит выполнить интеллектуальные и творческие задания, найти потерянные части «старинной» летописи Дальнего Востока. Но важно здесь то, что участники не просто весело проведут время − в первую очередь, они узнают историю Приморья.

19 февраля в 12.00 и 15.00 – познавательно-игровая программа с элементами квеста «Мы любим китов». Программа построена на реальных событиях по спасению серых китов у берегов Аляски русскими моряками из Владивостока в 1988 году. Участники посмотрят трейлер фильма «Все любят китов», послушают звуки, издаваемые китами и дельфинами, на мастер-классе сделают китёнка из бумаги. Программа проходит на площадке выставки «Заповедное ожерелье Амура», подготовленной Всемирным фондом дикой природы России.

В 14.00 – «Александр Фадеев». Тематическая экскурсия, которая проводится в залах новой выставки «В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева»; проводит Елена Васильевна Бендрышева, лектор-экскурсовод.

14.00 и 17.00 – Обзорная экскурсия. Рассказ о Приморье в контексте выставок и экспозиций, представленных сегодня в залах Главного корпуса.

20 февраля в 12.00 и 15.00 – познавательная программа с мастер-классом «Космос в кармане». Ребята узнают, как образуются планеты, о том, как появилось село Метеоритное в Приморском крае. Каждый ребенок сделает свой собственный космос в баночке, который можно будет забрать с собой.

21 февраля 12.00 и 15.00 – познавательно-игровая программа с элементами квеста и мастер-классом «Почти детективная история». А можем ли МЫ помочь спасти исчезающие виды? Программа посвящена леопардам, живущим в Уссурийской тайге.

22 февраля 12.00 и 15.00 – мастер-класс по созданию открыток «Крадущийся тигр, затаившийся филин». Ребята узнают о редких животных Приморского края, на основе экспозиции музея, а также нарисуют настоящую почтовую открытку, при помощи специальной технологии. Такую открытку можно отправить по почте в любой уголок России.

23 февраля в 12.00 и 15.00 – познавательно-игровая программа «История трех столов». Познавательно-игровая программа, которая рассказывает детям о разных направлениях развития Владивостока: дипломатическом, экономическом и морском. Во время путешествия по музейным залам, выполняя различные задания, участники соберут мозаику интересных фактов о событиях, людях, кораблях и познакомятся с главным символом города Владивостока. В конце приключения ребята получат подарки.

24 февраля в 12.00 – мастер-класс по мультипликации «Человек тайги». На основе исторических фактов о Дерсу Узала и удэгейских сказок, ребята создадут сценарий, героев будущего мультфильма и приступят к съёмке. Готовый мультфильм можно будет тут же посмотреть, а после занятия получить на свою электронную почту.

В 15.00 – «Про юность. В картинках» – познавательная программа с мастер-классом по созданию анимационного видео, продолжительность 120 минут. В рамках выставки В память о Саше. Воспоминания о юности Александра Фадеева.

Дом-чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Война в кружевах» об истории Семилетней войны посредством кукольных миниатюр. «Солдатики» трёх армий, участвовавших в ключевых сражениях Семилетней войны будут демонстрироваться поэтапно: армии России, Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Все солдаты выполнены из пластилина и проволочного каркаса. Часть экспонатов – ружья солдат и пушки – действующая и способна по-настоящему «стрелять». С 10 по 28 февраля будет представлена армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников. Автор-создатель коллекции, Константин Ворожбит, сотрудник Приморского музея, более 30 лет занимается созданием военной миниатюры. Всего в его коллекции 1154 солдатика, более 500 из которых – конные. В 2010 году коллекция выставлялась в в Музей Города.

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

18 февраля в 14.00 − лекция «Военная миниатюра». Авторская лекция в рамках выставки «Война в кружевах», которая рассказывает об истории Семилетней войны (1756-1763) посредством кукольных миниатюр.

19 февраля в 12.00 − экскурсия для детей «Традиции дома Сухановых».

В 14.00 − игра-квест «Сыщики Владивостока конца XIX века». Действующие лица − сыщики Суханов, Кошелев, Галичанинов, которые вели следствие по краже денег из Владивостокского казначейства и розыскивали преступника. Задача – определить, в какой из комнат Дома музея Сухановых проживал преступник, и найти там сворованные в казначействе деньги. Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева».Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки

18 февраля в 13.00 − «Звери, на подиум!». Детям от 2 лет. Уникальный актёрский мастер-класс для детей от заслуженного артиста России, профессора Александра Ивановича Запорожца и молодых актёров его мастерской. Ребята познакомятся с волшебниками, умеющими превращаться в зверей. По разным приметам ребята будут угадывать, в какое животное превратился волшебник.

В 16.00 − «Здесь жила семья путешественника Арсеньева» − экскурсия для всей семьи. Атмосфера этого дома-музея удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье. Хозяин этого дома – выдающийся путешественник и учёный, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист.

19 февраля 12.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом» − в этом доме великий путешественник провел последние 10 лет своей жизни. Посетив его, можно понять, как до революции жили во Владивостоке интеллектуалы. Владимир Клавдиевич – писатель с мировым именем и неутомимый исследователь, его работы до сих пор актуальны, а о его личности написано немало книг и снято фильмов. Атмосфера Дома Путешественника удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Клавдиевича к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье.

В 13.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Детям от 5 лет. Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний. Мы предлагаем детям узнать о том, как воспринимали эту птицу коренные жители Приморья удэгейцы, какие легенды складывали о ней. Научим детей изготавливать красивую совиную маску.

В 16.00 − «Здесь жила семья путешественника Арсеньева» − экскурсия для всей семьи.

20 февраля в 19.00 – в проекте «Театр Дома Путешественника» Ожог от лепестка. Эксклюзивный драматический спектакль о судьбе жены Владимира Клавдиевича Арсеньева Маргариты. Исполняют ведущие актёры театров Владивостока. Сценой для спектакля станет гостиная дома, где когда-то путешественник, писатель и исследователь жил со своей семьёй.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимирf Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

18 февраля в 14.00 – сказка «Дикие лебеди» в проекте «Сказки с молоком. Детям». серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказка – кладезь человеческой мудрости.

В 15.00 – квест «Шли по морю корабли». Детям от 7-12 лет. В музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научаться вязать морские узлы. Ребята придумают название городу на судне «Америка» и передадут азбукой Морзе секретные послания.

В 16.00 – Обзорная экскурсия по выставкам Музея Города:

Открытые морские залы: Тихоокеанское время – рассказ о ритме Владивостока, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько поколений: о расставаниях и встречах, об ожиданиях и возвращениях, о мире, где время и пространство ощущается иначе, и эти понятия невозможно измерить ни в секундах, ни в километра.

Открытые морские залы: Шли по морю корабли – серия коротких биографических зарисовок о значимых и знаковых кораблях, чьи истории связаны с Владивостоком и Приморьем. «Паллада», «Алеут», «Варяг», «Советский союз» – это не просто названия кораблей, это имя и жизнь. Долгая и короткая, героическая и трагичная, известная и позабытая.

К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток – выставка, которая рассказывает об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения, благодаря которым мы видим наш город таким, как сегодня.

В 17.00 – Презентация книги «Китобойная слава Союза» на площадке выставки «Тихоокеанское время. Открытые морские залы». Владивосток – родина отечественного китобойного промысла, и вместе с тем именно здесь первыми отказались от добычи китов после подписания Конвенции. Новое объёмное издание о китобоях вышло под редакцией капитана дальнего плавания Якунина.

19 февраля в 11.00 – семейная игровая программа «Рыбий день: подводные истории» 3-5 лет, (300р.+ 1 сопровождающему билет бесплатный). Ребёнок становится маленькой рыбкой, которая, путешествуя по «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей. Всё это действо проходит на площадке специального проекта «Рыбий день: Погружаемся на морское дно». Помимо хорошего времяпрепровождения участие в программах даёт повод родителям для общения с детьми на непростые, но очень важные темы: страхи, семейные отношения, дружба, своё-чужое, безопасность.

В 15.00 − квест «Вокруг света за капитаном Мэем». В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, из которого мы узнаем, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

В 16.00 – Обзорная экскурсия по выставкам Музея Города.

Приморская государственная картинная галерея (ул. Партизанский проспект, 12):

До 5 марта – выставка «Виктор Шлихт. Код мастера»;

До 26 февраля – выставка «Реальность и фантазия»;

21 февраля в 16.00 – мастер-класс «Рисуем космос.

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

18 февраля в 12.00 – детская музыкальная программа «Дюймовочка»;

19 февраля в 12.00 – концертная программа «Разрешите представить – мадам Галецкая»;

23 февраля в 18.30 – концертная программа «Праздник для настоящих мужчин»;

25 февраля в 12.00 – детская музыкальная программа «Заюшкина избушка»;

25 февраля в 18.30 – концертная программа «Сказочный мир экрана»;

26 февраля в 12.00 – детская музыкальная программа «Весёлая компания»;

26 февраля в 18.30 – концертная программа «Снежный романс».

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

18 февраля в 14.00 – балет «Кармен-сюита»;

18 февраля в 17.00 – балет «Кармен-сюита»;

18 февраля в 18.00 – Микаэл Таривердиев. Спектакль «Неслучайные люди». Моноопера «Ожидание»;

19 февраля в 14.00 – одноактная опера «Бастьен и Бастьенна»;

19 февраля в 17.00 – опера «Игрок»;

23 февраля в 19.00 – опера «Макбет»;

24 февраля в 19.00 – балет «Щелкунчик»;

25 февраля в 14.00 – балет «Щелкунчик»;

25 февраля в 18.00 – вечер вокальной и камерной музыки «Глинка. Алябьев. Россини»;

25 февраля в 19.00 – балет «Щелкунчик»;

26 февраля в 17.00 – опера «Ночь перед Рождеством».

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

18 февраля в 18.30 – спектакль «Ззаповедные дали»;

19 февраля в 18.30 – спектакль «Стена»;

21 февраля в 18.30 – спектакль «Особенности национальной женитьбы»;

22 февраля в 18.30 – спектакль «Ханума»;

23 февраля в 18.30 – спектакль «Крейсера»;

24 февраля в 18.30 – спектакль «С любимыми не расставайтесь»;

25 февраля в 18.30 – спектакль «Женитьба»;

26 февраля в 18.30 – спектакль «Парижская жизнь».

Театр Молодежи (ул. Светланская, 15а);

18 февраля в 12.00 – сказка «Приключения Цыплёнка»;

18 февраля в 17.00 – спектакль «Капитанская дочка»;

19 февраля в 12.00 – спектакль «Пеппи Длинный чул`ok»;

19 февраля в 18.00 – спектакль «В добрый час!»;

22 февраля в 18.00 – литературный вечер «Пока сердца для чести живы...»;

24 февраля в 11.00 – спектакль «Аленький цветочек»;

24 февраля в 16.00 – спектакль «13 звезда»;

25 февраля в 12.00 – спектакль «Огниво»;

25 февраля в 18.00 – спектакль «Герой нашего времени»;

26 февраля в 12.00 – спектакль «Василиса Прекрасная»;

26 февраля в 18.00 – спектакль «Еще не вечер...»;

28 февраля в 18.00 – спектакль «Язычники».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Стоимость билета для взрослых на посещение экспозиций — 950 рублей.

Бесплатно: дети до достижения 7 лет;

инвалиды до достижения 18 лет;

участники Великой Отечественной войны и боевых действий.

Основание: свидетельство о рождении и удостоверение.

50% скидка (475 рублей):

школьники с 7 лет и до достижения 15 лет (при наличии свидетельства о рождении),

инвалиды I и II групп (при наличии справки медико-социальной экспертизы и паспорта),

военнослужащие срочной службы (при посещении группой не менее 10 человек).

В рабочие дни скидка в 50% предусмотрена для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения).

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.