В роддоме жительница Китая пыталась съесть своего ребенка

24-летняя жительница китайского города Шэньчжэнь родила мальчика и, находясь в роддоме, попыталась его съесть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
Спасла малыша медсестра, которая в этот момент шла по коридору и услышала громкий крик.
Сотрудница медучреждения забежала в палату и увидела, как новоиспеченная мать зубами впилась в ручку младенца. Медсестра тут же позвала на помощь.
Однако женщину-каннибала оттащили от ребенка только после того, как поставили ей успокоительный укол. А новорожденному потом длительное время пытались остановить кровотечение. Сообщается, что ручка малыша сильно искусана.
Как выяснилось, женщину-людоеда нашли на улице в изможденном состоянии незадолго до родов. Мать мужа выгнала ее из дома, назвав сумасшедшей.
По предварительным данным, женщина страдает психическими расстройствами.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.