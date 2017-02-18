В роддоме жительница Китая пыталась съесть своего ребенка

Проводится проверка

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

24-летняя жительница китайского города Шэньчжэнь родила мальчика и, находясь в роддоме, попыталась его съесть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Спасла малыша медсестра, которая в этот момент шла по коридору и услышала громкий крик.

Сотрудница медучреждения забежала в палату и увидела, как новоиспеченная мать зубами впилась в ручку младенца. Медсестра тут же позвала на помощь.

Однако женщину-каннибала оттащили от ребенка только после того, как поставили ей успокоительный укол. А новорожденному потом длительное время пытались остановить кровотечение. Сообщается, что ручка малыша сильно искусана.

Как выяснилось, женщину-людоеда нашли на улице в изможденном состоянии незадолго до родов. Мать мужа выгнала ее из дома, назвав сумасшедшей.

По предварительным данным, женщина страдает психическими расстройствами.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.