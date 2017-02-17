В хинкали-баттл победили вкус и любопытство

Журналисты приморской столицы, впервые приняв участие в кулинарном соревновании, быстро освоили грузинскую кухню

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Мастер-класс по приготовлению национального грузинского блюда «хинкали» устроили для журналистов Приморья в недавно открывшемся ресторане «Супра». Провёл его шеф-повар Пётр Биркин, который знает все тонкости кавказской кухни. В хинкали-баттл приняли участие и журналисты РИА VladNews.

— В Грузии хинкали это обычная ежедневная еда, ну как у нас картошка или макароны. За один присест горцы могут съесть сразу 10 штук (журналисты наелись после четырех-пяти), при том что вариантов начинки насчитывается более 20 видов, — уточнил Биркин. – Чтобы приготовить хинкали, нужны хорошее мясо, специи и зелень, а так же ловкость при лепке.

Несмотря на то, что все «акулы пера» впервые взялись за лепку хинкали, некоторые изделия выходили словно со страниц книги о вкусной и здоровой пищи. Хотя были и уж совсем бракованные образцы, которые повар просто отказался бросать в кострюлю с кипящей водой.

- Хинкали едят сразу после приготовления, пока они горячие, слегка присыпав ароматным черным перцем, и только руками, - пояснила Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу ресторана «Супра». – Для этого у них и делается толстый хвостик, взяв за который нужно надкусить нижнюю сторону хинкали и выпить бульон, который является «фишкой» блюда, придавая ему особый аромат и вкус. Кетчуп и даже аджика к хинкали не подаются, но если наш гость попросит, мы конечно же уважим его выбор.

Знаменитые грузинские вина тоже не подаются к хинкали, их лучше употреблять с шашлыком или курицей-сациви (если белое), уместнее выпить бокал пива или в крайнем случае стопку «чачи» - 55-градусной грузинской водки.

Во время дегустации собственноручно слепленных хинкали журналисты отметили ярко выраженный вкус специй и зелени – сванской соли, тархуна, кинзы, горного тмина и имеретинского шафрана. Необычное сочетание ароматного бульона, нежного мяса и специй делают хинкали для владивостокцев скорее торжественным блюдом, чем ежедневным. Хотя, это дело вкуса, конечно.

Мастер-класс пришелся по душе пишущей братии, отметивший, что готовить хинкали даже проще, чем пельмени, а результат получается на порядок лучше.