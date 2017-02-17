В хинкали-баттл победили вкус и любопытство 17:49, 17 февраля В хинкали-баттл победили вкус и любопытство (Фото)
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт 17:45, 17 февраля Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой 17:23, 17 февраля Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой
Новостная лента
Февраль, 17 пятница
17:59
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
17:59
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:59
ГУФСИН прокомментировал информацию о содержании замначальника УВД Приморья Эксклюзив
17:57
Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска
17:49
В хинкали-баттл победили вкус и любопытство Фото
17:45
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
17:34
Подростков Владивостока научат вести бизнес
17:29
Стресс делает людей более властными, - ученые
17:23
Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой
17:15
Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву Видео
17:12
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
17:01
На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР - "Рыбохозяйственная"
16:49
Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍
16:37
"Волшебный пендель": 70% красивого тела зависит от того, что мы едим Эксклюзив
16:17
Внешность человека не влияет на его зарплату, - ученые
16:04
Попытка вывоза зерна по "липовой" декларации пресечена в Приморье
15:52
Поддержанные авто теперь можно оформить без установки "Эра-ГЛОНАСС"
15:42
Владимир Путин: Необходимо укреплять границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике
15:33
Автоугонщик задержан в Приморье
15:32
Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок города по классическим шахматам
15:18
Спортсменка из Владивостока стала Чемпионкой мира по буерному спорту
15:10
Гора Читинза: восхождение на заснеженную вершину Фото
15:01
Иностранца поймали за рулем битком набитого лососем микроавтобуса
14:42
Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского
14:24
На Сахалине оторвало льдину с рыбаками
14:21
Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей
14:02
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
13:44
Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов
13:38
В хинкали-батле сразились журналисты Владивостока Видео
13:21
В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу
13:13
Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
13:11
Приморцам рассказали, как не переесть на Масленицу
13:05
Ученые выяснили, как человек может избавиться от зависимости
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В хинкали-баттл победили вкус и любопытство

Журналисты приморской столицы, впервые приняв участие в кулинарном соревновании, быстро освоили грузинскую кухню
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Мастер-класс по приготовлению национального грузинского блюда «хинкали» устроили для журналистов Приморья в недавно открывшемся ресторане «Супра». Провёл его шеф-повар Пётр Биркин, который знает все тонкости кавказской кухни. В хинкали-баттл приняли участие и журналисты РИА VladNews. 

— В Грузии хинкали это обычная ежедневная еда, ну как у нас картошка или макароны. За один присест горцы могут съесть сразу 10 штук (журналисты наелись после четырех-пяти), при том что вариантов начинки насчитывается более 20 видов, — уточнил Биркин. – Чтобы приготовить хинкали, нужны хорошее мясо, специи и зелень, а так же ловкость при лепке.

Несмотря на то, что все «акулы пера» впервые взялись за лепку хинкали, некоторые изделия выходили словно со страниц книги о вкусной и здоровой пищи. Хотя были и уж совсем бракованные образцы, которые повар просто отказался бросать в кострюлю с кипящей водой.

- Хинкали едят сразу после приготовления, пока они горячие, слегка присыпав ароматным черным перцем, и только руками, - пояснила Алена Круппа-Анненкова, директор по маркетингу ресторана «Супра». – Для этого у них и делается толстый хвостик, взяв за который нужно надкусить нижнюю сторону хинкали и выпить бульон, который является «фишкой» блюда, придавая ему особый аромат и вкус. Кетчуп и даже аджика к хинкали не подаются, но если наш гость попросит, мы конечно же уважим его выбор.

Знаменитые грузинские вина тоже не подаются к хинкали, их лучше употреблять с шашлыком или курицей-сациви (если белое), уместнее выпить бокал пива или в крайнем случае стопку «чачи» - 55-градусной грузинской водки.

Во время дегустации собственноручно слепленных хинкали журналисты отметили ярко выраженный вкус специй и зелени – сванской соли, тархуна, кинзы, горного тмина и имеретинского шафрана. Необычное сочетание ароматного бульона, нежного мяса и специй делают хинкали для владивостокцев скорее торжественным блюдом, чем ежедневным. Хотя, это дело вкуса, конечно.

Мастер-класс пришелся по душе пишущей братии, отметивший, что готовить хинкали даже проще, чем пельмени, а результат получается на порядок лучше.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
17:45, 17 февраля 2017 Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт

ПК ИРО оказался в непосредственной близости от зоны обвала

Стресс делает людей более властными, - ученые
17:29, 17 февраля 2017 Стресс делает людей более властными, - ученые

Это необходимо как индивиду, так и социуму

Во Владивостоке установлен температурный рекорд
17:12, 17 февраля 2017 Во Владивостоке установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся до +6,9 °C

Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍
16:49, 17 февраля 2017 Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍

Затем соцсеть предлагает обратиться к психологу и перестать популяризовать данные группы

Поддержанные авто теперь можно оформить без установки
15:52, 17 февраля 2017 Поддержанные авто теперь можно оформить без установки "Эра-ГЛОНАСС"

Таможня переходит на 12-часовой режим работы

Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского
14:42, 17 февраля 2017 Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского

81-летняя жительница Приморья присоединилась к флешмобу против угольной пыли

На Сахалине оторвало льдину с рыбаками
14:24, 17 февраля 2017 На Сахалине оторвало льдину с рыбаками

Людей вызволяют спасатели