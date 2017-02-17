В библиотеках Владивостока вспоминают Солнце русской поэзии

Лекция о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина

Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

На этой неделе в муниципальных библиотеках обсуждают творчество великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Здесь проходят поэтические часы, выразительные чтения, тематические игровые программы и виртуальные путешествия по пушкинским местам. Мероприятия приурочены к дню памяти поэта, связанному с трагической датой его гибели.

В молодёжной библиотеке «Бук» состоялась лекция о жизни и творчестве поэта «Он – наш поэт. Он – наша слава». Мероприятие сопровождалось выразительным чтением стихотворений «Няне», «У Лукоморья», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро». Также юные читатели посмотрели мультфильм «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

В библиотеке №8 ребят познакомили со сказками Александра Сергеевича, а в библиотеке им. Н.Н. Муравьева-Амурского все желающие смогли выразительно прочитать свои любимые стихотворения, написанные Пушкиным в разные годы.

В библиотеке №3 юные читатели прослушали отрывки произведения Валерия Воскобоева «Когда Пушкин был маленький», ответили на вопросы викторины, совершили виртуальную экскурсию по пушкинским местам и нарисовали тематические рисунки.

Урок «Я вновь читаю пушкинские строки» состоялся в библиотеке № 10, а в библиотеке № 7 – поэтический час «О, сколько нам открытий чудных». Очередное занятие «Школы читателя», которое состоялось в библиотеке № 20, также было посвящено творчеству Александра Пушкина.