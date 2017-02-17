Стресс делает людей более властными, - ученые

Это необходимо как индивиду, так и социуму

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Оказывается, когда человек чувствует угрозу или стресс, установление власти над другими людьми или ситуацией, помогает ему почувствовать себя безопаснее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today Об этом говорят психологи Института Джин Бейкер Миллер.

Как вы ведете себя, когда находитесь в стрессовом состоянии? У животных это выглядит как агрессия, в виде рычания, вздыбливания шерсти, и угрожающих движений лапами или хвостом. Во время стресса и опасности симпатическая нервная система животных автоматически запускает эти процессы.

Однако люди делают то же самое, когда чувствуют угрозу или находятся в стрессовом состоянии. Только выражается это немного по-другому. Вернее, более цивилизованно. Реальное проявление этой реакции на стресс выглядит несколько иначе. Например, люди преувеличивают свои последние достижения или хвалятся какими-то бонусами от жизни. Суть этой стратегии заключается в том, что так человек кажется себе больше, сильнее, быстрее - то есть влиятельнее, чем остальные вокруг.

Такая, пусть даже мнимая, власть над ситуацией, дает ему успокоение, а заодно и соответствующий сигнал окружающим (пусть и манипулятивный, но все же нередко эффективный). В мире, где отношения занимают центральное место, когда человек чувствует угрозу или стресс, это является естественной автоматической реакцией, причем необходимой не только индивиду, но и социуму.

При этом активируется относительно новая ветвь вегетативной нервной системы, блуждающего нерва, который эволюционировал, чтобы модулировать свой ответ на стресс через взаимодействия человека с социумом и держать его подключенным к группе. В этой группе люди имеют разные роли, но в целом все подсознательно ценят, уважают и помогают сохранить все человеческое сообщество на плаву.

А так как для выживания отношения являются ключевыми, сотрудничество и взаимозависимость обеспечивает всем членам сообщества безопасность. Таким образом, данная реакция имеет двойное влияние - то есть на самого человека и на окружающих его людей, считают американские психологи.