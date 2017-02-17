Школьники Владивостока участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта

победителями соревнований стали мальчишки из Технического лицея

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Вчера, 16 февраля, во Владивостоке состоялись городские соревнования по военно-прикладным видам спорта «Вперёд, мальчишки!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Состязание, в котором приняли участие 12 школьных команд, прошли во дворце спорта «Юность».

Ученики 7-х классов школ №№ 46, 33, 73, 60, 2, 15, 58, 52, 27, 38, Технического лицея и лицея № 3 соревновались в стрельбе из пневматического оружия, спортивном ориентировании, на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, подтягивались на перекладине, демонстрировали навыки строевой и медицинской подготовки. А также участвовали в спортивной эстафете и краеведческом конкурсе-викторине «Великая Отечественная война».

В итоге, победителями соревнований стали мальчишки из Технического лицея, 2 место заняла команда школы № 58. Замыкает тройку лидеров команда школы № 2.

Как отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, соревнования «Вперёд, мальчишки!» состоялись в рамках проведения месячника по военно-патриотической работе. Кроме того, в преддверии Дня защитников Отечества в городских школах продолжаются уроки мужества и встречи с ветеранами и военнослужащими.