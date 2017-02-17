В Приморье осужден чиновник

Он проведет 2 года в колонии из-за махинаций с землей

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Бывший начальник управления по распоряжению землями и муниципальным имуществом администрации Хасанского района Приморского края признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

В суде установлено, что с ноября 2012 года по июнь 2013 года подсудимый, являясь сотрудником администрации Хасанского района, злоупотреблял доверием подчиненных коллег. Без проведения аукциона, по льготной и существенно более низкой от обычной цене (около 4 тысяч рублей) он получил в собственность земельный участок. Ущерб местному бюджету составил 543 тысячи 621 рубль.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет в колонии общего режима.