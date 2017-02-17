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Общество

Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска

Приморцам необходимо обратиться в департамент земельных и имущественных отношений
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты Администрации Приморского края разъяснили, как по краевому закону получить компенсацию на покупку нового жилья обманутым дольщикам Партизанска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморья.

Утвержден порядок предоставления денежной выплаты гражданам, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов в Партизанске и чьи права были нарушены, в рамках краевого закона, принятого в прошлом году по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Как рассказали специалисты Администрации края, в первую очередь дольщикам необходимо обратиться в департамент земельных и имущественных отношений и заключить договор на переуступку права требования по договору участия в долевом строительстве, приложив необходимый пакет документов.

«Далее, после регистрации этого договора в Росреестре, согласно утверждённому порядку, гражданам, имеющим право на компенсацию, нужно подать заявление в департамент труда и социального развития Приморского края с просьбой предоставить денежную выплату и приложить установленный пакет документов. После рассмотрения заявитель получает свидетельство на право получения компенсации, соразмерной вложенным в долевое строительство средствам. После чего заключенный и зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи жилого помещения будет оплачен из средств краевого бюджета», – сообщила начальник отдела предоставления социальных выплат по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем департамента труда и социального развития Приморского края Елена Иванова.

По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в территориальный отдел соцзащиты в Партизанске, по адресу улица Дворцовая, дом 2А, или уточнять информацию по телефонам: 8 (42363) 62-070 и 8 (42363) 62-086.

В инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края напомнили, что краевой закон устанавливает меру поддержки для дольщиков, вложивших свои средства в строительство домов по улице Замараева № 20, №22/1 и №24 в Партизанске, чьи права были нарушены. Этим людям будут выплачены денежные средства, соразмерные вложенным в строительство по договорам долевого участия, на приобретение жилых помещений на вторичном рынке. Общая сумма выплат составит более 77 миллионов рублей.

Напомним, решение по проблеме партизанских долгостроев было принято Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским по итогам встречи с обманутыми дольщиками весной 2016 года. Для подготовки законопроекта была проделана большая работа: специалисты инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства организовали выездной прием документов в Партизанске для включения пострадавших от действий застройщиков граждан в реестр обманутых дольщиков. Как подчеркнул руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, мера исключительная, но и случай нетипичный: Партизанск – единственный город в Приморском крае, кроме Владивостока, который затронула проблема долгостроев. Но здесь квартирный вопрос гораздо острее не только ввиду огромной разницы в социально-экономическом развитии муниципалитетов. Главное отличие партизанских долгостроев в том, что обманутые дольщики – это люди, вложившие в стройку свои сертификаты на получение жилья по так называемой шахтерской программе, свою единственную возможность переехать из бараков в новое жилье, большинство из них относится к социально незащищенной категории граждан.

Всего в новом микрорайоне по улице Замараева должно было быть построено девять домов, из них сдано лишь четыре, в том числе при участии краевой инспекции госстройнадзора. Строительство остановилось в 2012 году, дольщики еще пяти домов остались без жилья. Губернатор Приморья дал поручение по итогам встречи с дольщиками разработать программу для оказания помощи пострадавшим. Против бывшего руководства компании ООО «ИСК «Партизанскстрой» заведено уголовное дело.

Отметим, за пять лет в Приморье сданы в эксплуатацию 17 долгостроев, в свои квартиры заселились более 1200 обманутых дольщиков. В этом году планируется завершить строительство еще четырех проблемных объектов.

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