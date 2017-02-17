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Общество

Ученые: Невыспавшиеся судьи "опасны" для подсудимых

Они склонны назначать более жесткое наказание
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Депривация сна может быть чревата большими тюремными сроками – невыспавшиеся судьи склонны назначать более жесткое наказание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Почти во всех случаях закон определяет лишь рамки наказания, которое должно быть назначено за совершение того или иного преступления. Конкретная цифра штрафа, срок и суровость ограничения свободы и другие меры остаются на совести судей, выносящих решение. Сбалансированность приговоров исключительно важна как для поддержания общественного порядка, так и для предотвращения новых преступлений.

Неудивительно, что вопрос о суровости наказания остается в центре внимания общественности и прессы во всех развитых странах мира. Обратила на него внимание и группа американских социологов во главе с Кьонминь Чо (Kyoungmin Cho) из Вашингтонского университета. В статье, опубликованной журналом Psychological Science, они описывают результаты исследования степени суровости приговоров, которые выносят судьи, испытывающие нехватку сна.

Никаких специальных манипуляций для этой работы не потребовалось. Авторы использовали открытую судейскую статистику, обратив особое внимание на периоды перевода стрелок на летнее время, когда многие люди по утрам испытывают естественную усталость, пока их организм не адаптируется. «Результат подтвердил наше предположение, – пишут ученые, – в период депривации сна судьи приговаривали к большим срокам». В среднем увеличение составило 5 процентов. Для кого-то это может показаться не слишком большой цифрой, но для других это – часть жизни, которая может быть проведена за решеткой или на свободе.

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