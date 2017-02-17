В хинкали-баттл победили вкус и любопытство 17:49, 17 февраля В хинкали-баттл победили вкус и любопытство (Фото)
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт 17:45, 17 февраля Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой 17:23, 17 февраля Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой
Новостная лента
Февраль, 17 пятница
19:43
Брат мэра Владивостока остается под домашним арестом до 30 мая Эксклюзив
19:43
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
19:38
Ученые предрекают скорую природную катастрофу в США
18:13
Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ
17:57
Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска
17:49
В хинкали-баттл победили вкус и любопытство Фото
17:45
Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
17:34
Подростков Владивостока научат вести бизнес
17:29
Стресс делает людей более властными, - ученые
17:23
Приморский силач сдвинет электровоз в память о Наталье Изотовой
17:15
Следователь Болотного дела добился продления срока ареста Пушкареву Видео
17:12
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
17:01
На Дальнем Востоке может появиться новая ТОР - "Рыбохозяйственная"
16:49
Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍
16:37
"Волшебный пендель": 70% красивого тела зависит от того, что мы едим Эксклюзив
16:17
Внешность человека не влияет на его зарплату, - ученые
16:04
Попытка вывоза зерна по "липовой" декларации пресечена в Приморье
15:52
Поддержанные авто теперь можно оформить без установки "Эра-ГЛОНАСС"
15:42
Владимир Путин: Необходимо укреплять границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике
15:33
Автоугонщик задержан в Приморье
15:32
Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок города по классическим шахматам
15:18
Спортсменка из Владивостока стала Чемпионкой мира по буерному спорту
15:10
Гора Читинза: восхождение на заснеженную вершину Фото
15:01
Иностранца поймали за рулем битком набитого лососем микроавтобуса
14:42
Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского
14:24
На Сахалине оторвало льдину с рыбаками
14:21
Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей
14:02
В Приморье работников крупного предприятия поймали на наглом воровстве земли
13:44
Какой сегодня праздник: 17 февраля - День российских студенческих отрядов
13:38
В хинкали-батле сразились журналисты Владивостока Видео
13:21
В Приморье из семьи был изъят 17-летний, который с сентября не посещал школу
13:13
Грузовой автомобиль въехал в легковушку в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4085 (24) от 17 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Ученые предрекают скорую природную катастрофу в США

В Калифорнии в обозримом будущем могут произойти землетрясение и цунами
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Геологи полагают, что штат Калифорния может в обозримом будущем столкнуться с разрушительным землетрясением и цунами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

Исследователи выяснили, что знаменитый геологический разлом в южной части Калифорнии может сыграть «злую шутку» с жителями Соединенных Штатов. Результаты исследований были опубликованы в издании Geophysical Research Letters, а краткий обзор предоставило издание Gizmodo.

Разлом Вентура (Ventura Fault) протянут на сто километров к западу от города Вентура, что в штате Калифорния. Он проходит под населенными пунктами Санта-Барбара и Голета. При этом часть разлома расположена под Тихим океаном. Ventura Fault не одно десятилетие привлекает внимание ученых, однако чаще всего его считали абсолютно «безобидным» с точки зрения сейсмической активности. Сейчас же исследователи пришли к выводу, что это не так и разлом может представлять серьезную опасность для американцев.

Главным фактором, который способен вызвать разрушительное землетрясение, названа ступенчатая структура Ventura Fault (предполагалось также, что она является гладкой). Дабы окончательно удостовериться в том, что же из себя представляет структура разлома, эксперты провели компьютерное моделирование. Оно учитывало такие показатели, как тектоника плит и сейсмическая активность данного региона. Ученые обнаружили, что Ventura Fault действительно обладает ступенчатой структурой, а кроме того, он расположен ближе к поверхности, чем думали специалисты.

Это означает, что жители Калифорнии могут столкнуться с землетрясением магнитудой 8,0. Отметим, что такие землетрясения происходят на Земле примерно раз в год и могут иметь катастрофические последствия. Серьезные опасения у экспертов вызывает и то, что часть разлома расположена под океанским дном, а это повышает риск цунами.

Ранее, напомним, американские власти признали, что добыча сланцевой нефти и газа чревата землетрясениями. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ
18:13, 17 февраля 2017 Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ

Уже 23 февраля артисты выступят на концерте

Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска
17:57, 17 февраля 2017 Стал известен порядок выплаты компенсаций обманутым дольщикам Партизанска

Приморцам необходимо обратиться в департамент земельных и имущественных отношений

В хинкали-баттл победили вкус и любопытство
17:49, 17 февраля 2017 В хинкали-баттл победили вкус и любопытство

Журналисты приморской столицы, впервые приняв участие в кулинарном соревновании, быстро освоили грузинскую кухню

Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт
17:45, 17 февраля 2017 Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт

ПК ИРО оказался в непосредственной близости от зоны обвала

Стресс делает людей более властными, - ученые
17:29, 17 февраля 2017 Стресс делает людей более властными, - ученые

Это необходимо как индивиду, так и социуму

Во Владивостоке установлен температурный рекорд
17:12, 17 февраля 2017 Во Владивостоке установлен температурный рекорд

Воздух прогрелся до +6,9 °C

Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍
16:49, 17 февраля 2017 Соцсеть «ВКонтакте» начала банить страницы с хештегами «групп смерти»‍

Затем соцсеть предлагает обратиться к психологу и перестать популяризовать данные группы