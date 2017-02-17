Ученые предрекают скорую природную катастрофу в США

В Калифорнии в обозримом будущем могут произойти землетрясение и цунами

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Геологи полагают, что штат Калифорния может в обозримом будущем столкнуться с разрушительным землетрясением и цунами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследователи выяснили, что знаменитый геологический разлом в южной части Калифорнии может сыграть «злую шутку» с жителями Соединенных Штатов. Результаты исследований были опубликованы в издании Geophysical Research Letters, а краткий обзор предоставило издание Gizmodo.

Разлом Вентура (Ventura Fault) протянут на сто километров к западу от города Вентура, что в штате Калифорния. Он проходит под населенными пунктами Санта-Барбара и Голета. При этом часть разлома расположена под Тихим океаном. Ventura Fault не одно десятилетие привлекает внимание ученых, однако чаще всего его считали абсолютно «безобидным» с точки зрения сейсмической активности. Сейчас же исследователи пришли к выводу, что это не так и разлом может представлять серьезную опасность для американцев.

Главным фактором, который способен вызвать разрушительное землетрясение, названа ступенчатая структура Ventura Fault (предполагалось также, что она является гладкой). Дабы окончательно удостовериться в том, что же из себя представляет структура разлома, эксперты провели компьютерное моделирование. Оно учитывало такие показатели, как тектоника плит и сейсмическая активность данного региона. Ученые обнаружили, что Ventura Fault действительно обладает ступенчатой структурой, а кроме того, он расположен ближе к поверхности, чем думали специалисты.

Это означает, что жители Калифорнии могут столкнуться с землетрясением магнитудой 8,0. Отметим, что такие землетрясения происходят на Земле примерно раз в год и могут иметь катастрофические последствия. Серьезные опасения у экспертов вызывает и то, что часть разлома расположена под океанским дном, а это повышает риск цунами.

Ранее, напомним, американские власти признали, что добыча сланцевой нефти и газа чревата землетрясениями.