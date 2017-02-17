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Общество

В Кавалерово обсудили заболеваемость ОРВИ и гриппом

Межведомственное совещание прошло 14 февраля
Фото: Роспотребнадзор Приморского края Фото: Роспотребнадзор Приморского края
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Кавалеровского района Приморского края под председательством главы муниципалитета состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии на тему заболеваемости ОРВИ и гриппом в районе с 1 января 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона.

В работе комиссии приняли участие главврач кавалеровской больницы и замглавы управления образования местной администрации. Были рассмотрены вопросы о принимаемых мерах по стабилизации и снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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