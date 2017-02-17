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Общество

Обрушение трассы во Владивостоке заставило закрыться рядом стоящий институт

ПК ИРО оказался в непосредственной близости от зоны обвала
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Приостановка работы приморского института развития образования (ПК ИРО) из-за обрушения подпорной стены во Владивостоке в районе Эгершельда, не повлияет на организацию досрочного проведения ЕГЭ в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. Работа ПК ИРО пока приостановлена до подтверждения отсутствия угрозы для соседних зданий.

По предварительным данным, учебный процесс в институте будет возобновлен на следующей неделе. В настоящее время прорабатываются вопросы организации выездных программ, а также проведения занятий для педагогов в других зданиях. Главная задача – организовать проведение государственной итоговой аттестации в досрочный период, который начнется уже в апреле. В здании ПК ИРО находится региональный центр обработки информации по ЕГЭ и ГИА. Новое здание для него подобрали еще до обрушения, и работа по переезду уже началась. Сейчас важно перевезти оборудование и наладить спецсвязь с федеральным центром, чтобы оперативно работать с контрольно-измерительными материалами. Эти задачи решаются совместно с Рособрнадзором в штатном режиме.

Отметим, в зоне происшествия оказалось и общежитие института. Временно жильцов расселили в гостиницы за счет компании-застройщика.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что во Владивостоке обрушилась дорога. Во время обрушения трассы в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича по дороге двигались автомобили. На место обрушения трассы в центре Владивостока незамедлительно прибыли специальные службы. По предварительным данным, размер провала составил 10х50 метров, глубина до 20 метров. В ГИБДД города корреспонденту РИА VladNews сообщили о том, что трасса перекрыта с обеих сторон. Объезд осуществляется по альтернативной дороге. По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока была организована проверка с выездом на место происшествия. Также были эвакуированы люди из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы. Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы. По предварительной информации, обрушение подпорной стены и части трассы произошло в следствие ошибки субподрядчика. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Во Владивостоке был создан оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения трассы. Как стало известно, в результате обрушения подпорной стены и отрезка дороги, оказалась повреждена теплотрасса, от которой питается практически весь микрорайон Эгершельд - это 104 жилых дома, три детских сада, три школы и одна больница. Однако из-за обвала грунта и опор теплотрассы труба диаметром 600 миллиметров на протяжении примерно 20 метров провисла и находится без опоры. На месте обрушения грунта на улице Станюковича во Владивостоке проложат временную ветку теплотрассы на время ремонта поврежденного участка.

Также на совещании по ликвидации последствий обрушения представитель надзорного ведомства сообщил, что Подрядчик, возводивший подпорную стену, которая рухнула сегодня вместе с частью автомобильной дороги в районе Эгершельда во Владивостоке, игнорировал трещины, появившиеся в конструкции еще 10 февраля.

Сейчас в районе обвала продолжают работать специалисты различных ведомств. Восстановительные работы начнутся уже сегодня и будут вестись круглосуточно.

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