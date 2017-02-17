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Политика и экономика

Подростков Владивостока научат вести бизнес

Курсы бесплатные
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартует образовательный проект для подростков «Бизнес-лаборатория», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Желающих постичь азы предпринимательства ждут на занятия во время весенних каникул – с 25 по 31 марта. Участниками проекта, который будет третьим по счету, могут стать школьники 9-11 классов, а также первокурсники учреждений профессионального образования.

Бесплатный курс образовательного проекта молодежного предпринимательства «Бизнес-лаборатория» рассчитан на старшеклассников и студентов колледжей краевой столицы в возрасте от 14 до 17 лет. Во время обучения молодые люди при помощи опытных консультантов попробуют разработать бизнес-проект, а автор лучшей идеи получит главный приз - путевку во Всероссийский детский центр «Океан».

Организаторы проекта - МКУ «Молодежный ресурсный центр» и НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза». В этом году появился и официальный партнер - им стал Всероссийский детский центр «Океан».

«В рамках проекта мы хотим не только повысит у подрастающего поколения интерес к предпринимательству, но и помочь ребятам в формировании навыков и способностей к бизнесу, - рассказал Андрей Волков, директор Молодежного ресурсного центра. - С помощью наших друзей и партнеров - бизнес-тренеров и предпринимателей, успешно развивающих собственный бизнес - подростки получат необходимые начальные знания по ведению собственного дела и смогут к финалу проекта представить экспертам собственный проект. Учебная программа будет насыщенной: занятие на командообразование, разработка бизнес-идеи, бизнес-планирование, публичное представление бизнес-проекта, а также подведение итогов и работа над ошибками».

Обучение будет проходить на базе НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 18. Все участники образовательного проекта получат сертификаты и памятные подарки. Главный приз - путевка в ВДЦ «Океан» - достанется автору лучшего бизнес-проекта.

Каждый желающий пройти обучение в «Бизнес-лаборатории» должен заполнить бланк заявки и отправить ее организаторам по e-mail: bizlab2017@mrc-vlad.ru, либо занести его лично по адресу: Владивосток, ул. Пограничная, 12. Телефоны для справок: 222-22-94 (МКУ «Молодежный ресурсный центр», Харлан Ксения Васильевна) или 236-13-58 (Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж, Юлия Юрьевна Бурцева).

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