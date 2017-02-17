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Общество

Крушение Ту-154 в Сочи: ансамбль имени Александрова восстановлен Минобороны РФ

Уже 23 февраля артисты выступят на концерте
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Министерство обороны России восстановило Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова. Обновленный состав ансамбля впервые вышел на сцену после гибели в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи некоторых его артистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Так, 16 февраля новый состав Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова выступил на сцене в Центральном академическом театре российской армии. Программа включала традиционные произведения ансамбля, в числе которых «Калинка», «Вдоль по Питерской», «Пора в путь-дорогу», «Смуглянка», «Журавли», а также «Несокрушимая и легендарная».

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков рассказал, что восстановление коллектива в кратчайшие сроки стало важнейшей задачей ведомства. По его словам, за короткое время была проделана колоссальная работа, главным критерием отбора были не только превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране.

Уже 23 февраля артисты выступят на концерте, посвященном празднованию Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце. 24 февраля ансамбль выйдет на сцену на церемонии открытия III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Совсем недавно появилась информация о том, что артисты знаменитого Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Годенко вошли в новый состав ансамбля имени Александрова.

«25 декабря трагедия унесла жизни наших друзей. Мы помним и любим их. Они навсегда останутся сердцем коллектива. Но жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними - сохранить уникальный ансамбль», - подчеркнул Николай Панков.

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