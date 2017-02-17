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Актуальный комментарий

Владимир Путин: Необходимо укреплять границы РФ на Дальнем Востоке и в Арктике

Президент России ​принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ
Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, которое было посвящено итогам деятельности ведомства за 2016 год, а также перспективам и приоритетам в области обеспечения национальной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В комплексном обеспечении безопасности России большое значение имеет надёжная охрана государственной границы, - сказал Владимир Путин во вступительном слове. - Прежде всего необходимо пресекать каналы проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских группировок, жёстко пресекать любые виды контрабанды: от оружия до наркотиков и различных биоресурсов.

И конечно, нужно продолжить обустройство и укрепление участков госграницы с не развитой пока инфраструктурой, в том числе на дальневосточных рубежах и в Арктическом регионе".

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