Автоугонщик задержан в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение от 47-летней жительницы поселка Хрустальный, которая рассказала, что около магазина неизвестный, угрожая ножом, потребовал отвезти его в поселок Ольга, после чего завладел ее автомашиной Тойота Карина и скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую, а также собрали необходимые улики. Ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. На территории района введен план «Перехват».
В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль и задержали злоумышленника. За рулем иномарки находился 23-летний житель поселка Ольга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 12 лет.