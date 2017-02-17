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Автоугонщик задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: auto.vesti.ru Фото: auto.vesti.ru
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 47-летней жительницы поселка Хрустальный, которая рассказала, что около магазина неизвестный, угрожая ножом, потребовал отвезти его в поселок Ольга, после чего завладел ее автомашиной Тойота Карина и скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую, а также собрали необходимые улики. Ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. На территории района введен план «Перехват».

В ходе розыска сотрудники полиции обнаружили похищенный автомобиль и задержали злоумышленника. За рулем иномарки находился 23-летний житель поселка Ольга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 12 лет.

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