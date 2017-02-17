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Во Владивостоке пройдут соревнования на Кубок города по классическим шахматам

Программа соревнований
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

19 февраля во Владивостоке стартуют соревнования на Кубок города по классическим шахматам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Их организует общественная организация «Шахматная федерация г. Владивостока» при поддержке администрации города.

Соревнования пройдут в городском Дворце детского творчества по адресу: Океанский проспект, 43, и продлятся до 5 марта. Для участия приглашаются как профессионалы, так и любители.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

  • 19 февраля – начало в 15.30, открытие, 1 тур;
  • 21 февраля – начало в 18.00, 2 тур;
  • 23 февраля – начало в 16.00, 3 тур;
  • 25 февраля – начало в 16.00, 4 тур;
  • 26 февраля – начало в 16.00, 5 тур;
  • 28 февраля – начало в 18.00, 6 тур;
  • 2 марта – начало в 18.00, 7 тур;
  • 4 марта – начало в 16.00, 8 тур;
  • 5 марта – начало в 16.00, 9 тур; в 20.00 - закрытие турнира.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены грамотами и призами.

Справки по телефонам 8-902-505-32-10, 8-914-662-52-46.

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