Гора Читинза: восхождение на заснеженную вершину

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Гора Скалистая (старое китайское название Читинза) высотой 1239 метров над уровнем моря расположена в Партизанском районе Приморского края.

Туристов она привлекает своими скальными останцами, сползающими по многочисленным хребтам, а так же великолепными видами на Партизанск, Золотую долину, Находку и хребет Чандоалаз (Лозовый).

Читинза расположена в непосредственной близости от нескольких железнодорожных станций, таких как: Партизан, Тигровый, Красноармейский, Лозовый и Партизанск. Это даёт возможность туристам выбирать маршрут подъёма в зависимости от их предпочтений и физической выносливости. Самый классический и «истоптанный» вариант – проходит от станции Красноармейская через хуторок Ручьи по северо-западному гребню. По ходу подъёма вам встретится несколько видовых площадок, расположенных на отвесных скалах, откуда открываются замечательные виды на распадок и окружающие холмы.

Вершина горы Скалистая частично покрыта лесом, и там есть несколько отличных полян для установки палаток, где можно спрятаться от ветра, а в ста метрах ниже по склону пробивается чистейший горный родник.

На одном из её северо-восточных отрогов стоит странная геодезическая конструкция, которая даже при небольшом ветре, за счёт отверстий в корпусе, издаёт звуки похожие на свист.

РИА VladNews представляет фоторепортаж Виталия Беркова, который поднялся на вершину в конце января и провёл там две холодные ночи под шум завывающего ветра.