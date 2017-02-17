Спортсменка из Владивостока стала Чемпионкой мира по буерному спорту

В соревнования принимали участие более 70 человек

Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

В четверг, 17 февраля, в польском городе Жнин завершилось Первенство мира в классе DN Junior и Ice Optimist, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Семь футов».

13-летняя воспитанница яхт-клуба "Семь футов" из Владивостока Полина Артюх стала победительницей. Ее результат стал лучшим из 41 в зачетной группе Ice Optimist.

В соревнованиях приняли участие более 70 юных буеристов из Польши, России, Венгрии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, США.

Напомним, в прошлом году на Первенстве мира юная владивостокчанка завоевала "серебро".