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Общество

Прославившаяся на всю Россию баба Валя из Находки попросила помощи у Жириновского

81-летняя жительница Приморья присоединилась к флешмобу против угольной пыли
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 17 февраля , РИА Vladnews.

Известная уже на всю Россию баба Валя из Находки присоединилась к флешмобу против угольной пыли, сообщает РИА VladNews.

Снимок с табличкой «SOS» баба Валя опубликовала в своем Инстаграме. Стоит отметить, что данным постом 81-летняя женщина попросила помощи и у Жириновского.

- Вы "мышей" погоняйте у себя в Думе! Помогите людям, - написала баба Валя.

Стоит отметить, что под постом моментально появились комментарии в поддержку.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

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